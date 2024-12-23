ضمن "بداية".. رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، نتيجة « بطولة جامعة كفرالشيخ للشطرنج» ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إقامة هذه المسابقات توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن طلبة الجامعة واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف فيما بينهم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة على اطلاع طلابها ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التي تنمي الإدراك المعرفي والعلمي، والتي تسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، لإستكمال بناء وعى طلاب الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والإنتماء للوطن.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب طلبة الجامعة وتحقيق التواصل والإندماج فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.

هذا وقد أسفرت نتائج مسابقة الشطرنج طلاب على فوز الطالب حسام أشرف محمد حسانين كلية الطب البشري بالمركز الاول، وحصول الطالب علي خالد علي شاهين كلية الطب البيطري على المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث الطالب عبد الرحمن سعد بسيوني أبو حطب كلية الهندسة.

كما أسفرت نتائج مسابقة الشطرنج طالبات على فوز الطالبة عائشة محمد محمود كلية العلاج الطبيعي بالمركز الاول، وحصول الطالبة ميرنا رضا عبد المعطي محمود كلية الطب البشري على المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث فاطمة محمد إبراهيم حامد كلية الزراعة.

وأدار منافسات البطولة تحكيميا، محمد فتح الله بدر من حكام الاتحاد المصري للشطرنج، حيث تتم البطوله على مرحلتين المرحله الاولى التصفيات على مستوى كل كليه ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحله الثانية على مستوى الجامعة.