خاص.. الأهلي يجهز بيان اعتذار للجماهير بعد أحداث مباراة شباب بلوزداد

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تقديم لاعبي الفريق والمدير الرياضي اعتذار لجماهير النادي بعد أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ووقعت أزمة كبيرة بين لاعبي الأهلي والجماهير عقب نهاية المباراة بعد رفض لاعبي الفريق والمدير الرياضي محمد رمضان الذهاب لتحية الجمهور في المدرجات عقب الفوز على الفريق الجزائري بسداسية مقابل هدف، اعتراضا من اللاعبين على هتافات الجماهير ضدهم وضد إدارة النادي قبل انطلاق اللقاء.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن محمود الخطيب قام بتعنيف محمد رمضان المدير الرياضي ومحمد الشنواي قائد الفريق وأمد لهم أن التصرف الذي وقع من الفريق بعد نهاية اللقاء خطأ كبير.

وأضاف المصدر أن “الخطيب” أبدى غضبه الشديد من الواقعة وطلب من الجميع ضبط النفس وأن الجمهور هو الداعم الأول للفريق في كل الظروف ويساند اللاعبين والإدارة في أصعب الأوقات.

وشدد المصدر على أنه تم الاستقرار على تجهيز بيان اعتذار من الفريق للجماهير سيتم الاعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة لإنهاء الأزمة وضمان مساندة الجمهور للفريق خلال الفترة المقبلة.

كواليس رفض محمد رمضان الاحتفال مع الجماهير

رفض محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، طلب محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، بالذهاب إلى الجماهير، من أجل الاعتذار لهم، بعد فوز الفريق على شباب بلوزداد الجزائري، 6-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء رفض المدير الرياضي في ظل هجوم الجماهير على اللاعبين وإدارة النادي قبل انطلاق المباراة بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي 6-5 بركلات لترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي كأس الإنتركونتيننتال.

وعقب انتهاء المباراة قام محمد الشناوي بالتوجه نحو لاعبيه قائلاً: يلا نروح للجماهير نعتذر لهم.

ورد محمد رمضان على طلب الشناوي قائلاً: لأ يا شناوي كما قال لمحمود كهربا: لا محدش يروح للجماهير يلا كله على غرفة الملابس.