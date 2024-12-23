تشكيل لجان البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة بالجزائر

عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة ، التى يستضيفها حالياً الجيش الوطنى الشعبي بالجمهورية الجزائرية وتستمر حتى 28 ديسمبر الجارى 2024 ، تحت إشراف الإتحاد العربى للرياضة العسكرية، عقدت مؤتمراً صحفياً بالصالة المغطاة بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالجزائر، وذلك للاجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالبطولة.

حضر المؤتمر العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس الإتحاد الرياضى العسكرى القطرى ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق - مدير إدارة الرياضة العسكرية بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والعميد أمل خليفة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية " فلسطين " ، والعميد فنى عتيق شداد الغانم - رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ، والعميد عبد الرازق الشوشان عضو اللجنة الفنية بالإتحاد " ليبيا " ، والعميد عبد الله الفيتورى عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد " ليبيا " ، وعلى جاد محمد - المراقب المالى للاتحاد لحضور فعاليات البطولة ، ورؤساء الوفود .

كما تم عقد الإجتماع الفنى تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة وهى : لجنة أهلية اللاعبين ، اللجنة الفنية ، لجنة الحكام ، اللجنة الاستئنافية ، وذلك وفقاً للائحة الأساسية للألعاب .

وأعلن فى الاجتماع الفنى قرعة منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة ، وكذا أقيم تدريب للفرق المشاركه ، وعمل بروفة لحفل الافتتاح .

يشارك فى البطولة 6 دول من الأعضاء بالإتحاد هم : السعودية ، قطر ، تونس ، ليبيا ، فلسطين ، والجزائر " منظم البطولة " .