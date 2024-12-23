مريض نفسي يخلع ملابسه داخل محطة مترو الدقي والأمن يضبطه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي قام بخلع ملابسه كاملة داخل محطة مترو الدقي.

مريض نفسي يخلع ملابسه داخل مترو الدقي

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو الدقي بدائرة القسم، مفادها قيام أحد الأشخاص بخلع ملابسه داخل محطة المترو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي بالدخول إلي المحطة مرتديا قطعة قماش وقام بخلعها أمام شباك التذاكر وتوجه عاريا راغبا في الحصول علي تذكرة مترو، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.