وزير الخارجية: نرفض أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه توافق مع وزير الخارجية الصومالي على ترفيع العلاقات على مستوى الشراكة الاستراتيجية فيما يتعلق بالتعاون في مجالي التعليم والثقافة.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الصومالي، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بزيادة أعداد المنح المقدمة إلى أشقائنا من الطلاب الصوماليين، سواء المقدمة من الأزهر الشريف أو وزارة التعليم العالي، وسيتم تنفيذ ذلك سريعا، ضمن محاور التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتابع: «تحدثت مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، عن الأوضاع في الصومال والدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرافض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية تمس وحدة وسلامة وسيادة الصومال الشقيق».