محافظ القليوبية يستقبل وفد مجلس كلية الطب ببنها لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، وفدا من مجلس كلية الطب ببنها لبحث سُبل التعاون بين المحافظة والكلية بما يعود بالنفع لأبناء القليوبية ولمواكبة التطور المستمر في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد الاشهب عميد الكلية والدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لخدمة المجتمع والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة رشا شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ببنها والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعيه، وراندة شوكت مدير كلية طب جامعة بنها.

وتناول اللقاء التعرف على مجلس كلية الطب ومهامه التي من بينها تأهيل أطباء أكفاء قادرين على المنافسة والإستفادة العلمية، فضلاً عن العمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة في إطار معايير الجودة الشاملة وتحديث وتطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا.

ومن جانبه ثمن محافظ القليوبية، دور مجلس كلية الطب في بناء جيل واعي ومُثقف قادر على مواجهة كافة التحديات، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تحرص على تطبيق معايير الجودة والتميز في المؤسسات الطبية فهو دور في غاية الأهمية لتحقيق رعاية صحية تليق بمواطنينا وتضمن حياة كريمة للجميع، لافتاً إلى أن دور الأطباء ومقدمى الرعاية الطبية هو دور حيوي وأنهم يحملون على عاتقهم تلك الرسالة النبيلة والعمل على تطوير منظومة صحية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية، مُتمنيا لهم كامل التوفيق والسداد في تقديم رسالتهم والارتقاء بها بما يليق بمحافظة القليوبية.