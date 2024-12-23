محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالرمادي

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بالرمادى ( الحصايا ) بإدفو ، والمدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتصل تكلفتها التقديرية لنحو 400 مليون جنيه ، بطاقة 10 / 20 ألف م3/ يوم ، وبنسبة تنفيذ 70 % .

محافظ أسوان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالرمادى

وخلال الجولة التى رافقه فيها حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، وعلى البدرى عضو مجلس الشيوخ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً عاطف كامل رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مياه الشرب بمركز إدفو وتوابعها ، ولاسيما أنه يأتي ضمن مشروع متكامل لتنقية مياه الرمادى ، ومقام على مساحة 9876 م2 ، ويتم تنفيذه على مرحلتين حيث جارى العمل بالمرحلة الأولى بتصرف 10 ألاف م3 ، وسيتم إستكمال المرحلة الثانية مستقبلياً لتصل إلى 20 ألف م3 بكافة مشتملاتها .

مشروع الصرف الصحى بالرمادى ( الحصايا )

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية الرمادى بحرى ( الحصايا ) ، والذى يضم محطة معالجة بطاقة ( 9 /13.5 ) ألف م3/ يوم ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 448 مليون جنيه ، حيث تم الإنتهاء من 90 % من المشروع ، ومن المقرر نهوه بالكامل والتشغيل التجريبى له فى 30 مارس 2025 .

مكلفًا بضرورة تكثيف منظومة العمل لنهو المشروع وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لدخوله الخدمة والتشغيل التجريبى له بما يساهم فى توفير خدمة الصرف الصحى لأكثر من 22 ألف نسمة .

واستمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح تفصيلى عن المشروع المدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتي أوضحت بأنه يشمل شبكة إنحدار بإجمالى أطوال تصل إلى 49 كم ، و 5 محطات رفع هي "الزنيقة والحصايا والحج زيدان وأبو النصر وإدفو قبلى"، فضلًا عن محطة معالجة ثلاثية، وأحواض للتهوية والتجفيف ، ومبنى للكلور وحوض التلامس والترسيب وتركيز الحمأة.

ولفتت إلى أن المشروع يضم أيضًا غرفة التوزيع والمدخل والمصافى ومبنى الفلاتر، ومبنى أخر للمولد والمحول، وبيارة الحمأة المعادة والزائدة، وبيارة التصافى، ومبنى البلورات، والمخزن والورشة والمبنى الإدارى وغرفة الحارس، والسور، وخط السيب بطول 4.32 كم.

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