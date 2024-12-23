ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة و الأستاذ محمد سليمان وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير ٢١ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية - عدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن بيانات المخبز

وباستكمال أعمال الحملة قامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية.

تحرير محضر رقم ٢٤٠٩٤ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن حفظ مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع فيشار ذرة روسى المنشأ مجهول المصدر لعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدره أثناء التفتيش وقد تم التحفظ على عدد ٥٠٠ شيكارة فيشار ذرة و ٢٠ كيلو جرام صافى وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها ١٠٠٠٠ كيلو جرام بما يعادل ١٠ أطنان.

كما تم تحرير المحضر رقم ٧٧٠٦ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محطة تموين وخدمة سيارات لوجود كشط وشطب وتعديل فى سجل ٢١ بترول الخاص بالمحطة وتم التحفظ على جميع المضبوطات على ذمة المحاضر.

وخلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير ١٤٥ محضراً مقسمة إلى ١٠٣محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص ، و ٤٢ محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.