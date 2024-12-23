بدر عبدالعاطي: المباحثات مع وزير خارجية الصومال تطرقت للأوضاع داخل القارة الأفريقية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إلى مصر اليوم كانت فرصة مهمة للتباحث مع الوزير الصومالي بشكل ثنائي أو في إطار موسع بحضور الوفدين.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الصومالي، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، أن المباحثات شهدت الحديث عن العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تطويرها سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو التجارية أو الأمنية أو العسكرية.

وتابع، أنه تم التطرق للأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والأوضاع في القارة الإفريقية والمنطقة العربية أيضا، خاصة في ضوء التاريخ الذي يجمع البلدين.