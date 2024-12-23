وزير الخارجية: توجيهات رئاسية بتعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، تعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الصومالي، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، أنه كان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وتابع: "نؤكد على المبدأ الثابت الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية تجاه الصومال وهو التأكيد على احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها".