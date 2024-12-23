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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بالتحرش بسيدة في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكى لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات، 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث  بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما السيارة رفقته.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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