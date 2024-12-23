محافظ أسوان يتفقد المنطقة الحرفية بقرية الغنيمية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع المنطقة الحرفية بقرية الغنيمية بمركز إدفو ، والتى ستقام على مساحة 750 ألف م2 بمدينة حورس الجديدة، ومن المقرر أن تضم 251 ورشة بمساحات مختلفة و3 مصانع صغيرة، وسيتم تنفيذها على 5 مراحل .

محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الحرفية

المحافظ يشدد لسرعة تركيب المحول الكهربائى ونهو المرافق

وأثناء تفقده للمنطقة وذلك برفقه القيادات البرلمانية والتنفيذية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الانتهاء من تركيب المحول المغذى للمنطقة الحرفية بكافة مشتملاته خلال شهر، والمخصص له مبلغ 5.3 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024 /2025، فضلاً عن الإنتهاء من أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى، ليتم إتاحة الفرصة لاستكمال تسكين باقى الورش بالشكل المطلوب .

وكلف رئيس المدينة بإعداد حصر تفصيلى لقطع الأراضى التى تم تخصيصها والفضاء لعرضها على المحافظ للإستثمار الأمثل لها، مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات المتاحة للإقدام على إقامة مشروعات إنتاجية متنوعة، وبما يساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

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