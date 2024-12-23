بالفيديو.. استشاري جهاز هضمي: خلو مصر من فيروس سي وسام على صدر كل مواطن

قال الدكتور محمد حسن منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن المشكلات الصحية الموجودة كافة القطاعات المصرية كانت سببًا في تفكير القيادة السياسية للعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة لذلك من خلال المبادرات الصحية.

وأضاف "منيسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المبادرات الصحية هي حلول موجهة إلى مشكلات بعينها بشكل منظم وهادف؛ للقضاء عليها، موضحًا: "بدأنا بالقضاء على فيروس سي وتوفير العلاج بالمجان وبصناعة مصرية، ما أدى إلى حصول مصر على إشادة منظمة الصحة العالمية".

وتابع: "أن المبادرات الصحية المصرية توالت بناء على هذه المبادرة الأولى الخاصة بالقضاء على فيروس سي، مثل المبادرات الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، فضلاً عن مبادرة 100 يوم صحة".

وأردف، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم الجائزة الذهبية بالمستوى الذهبي لخلو مصر بالمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية من فيروس سي، إذ يعتبر وسام على صدر كل مصري ووسام للقيادة السياسية خاصة أنه لا يوجد أي مشروع في العالم يستطيع القضاء على أمراض بهذا الشكل.