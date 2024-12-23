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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس ملوى يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الروضة

رئيس ملوى يتفقد مشروعات
رئيس ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "
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تفقد  المهندس عويس الغريانى رئيس مركز ومدينة ملوى، وبرفقته محمد مصطفى عضو مجلس النواب، جولته صباح اليوم، بتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة والجاري تنفيذها بمجلس قروى الروضة بمركز ملوي، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة تفقد «الغريانى» أعمال انشاء المجمع الطبى بالقرية للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بمواعيد التسليم المحددة للانتهاء من المشروع.كما تفقد رئيس المركز اعمال الصرف الصحى بالقرية موجهاً بالالتزام بالمواعيد المحدده والسلامة المهنية.

وخلال الجولة التقى « الغريانى» بعدد من المواطنين لسماع ارائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس المدينة أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، والتأكيد على مواعيد التسليم للمشرعات.

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرية الروضة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز ملوي حياة كريمة