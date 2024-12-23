ads
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى

الدكتور كريم بدر
الدكتور كريم بدر حلمي أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الإعتداءات المتكررة، والحفاظ على حقوق المريض المصرى.

وأضاف "بدر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجوده عالية اضافة الى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الاطقم الطبية والمنشاءات الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.

وأضاف ان الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلماُ وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيرًا إلى ان القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.

الدكتوركريم بدر حلمي مجلس النواب أمين سر لجنة الصحة قانون المسئولية الطبية المريض الفرق الصحية المنظومة الصحية