إحباط محاولة جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) إعتزام تشكيل عصابى يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية لإحدى الدول عن طريق إستخدام "سيارة نقل مقطورة".

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها بكمين أعد خصيصاً له حال وصولها للميناء، وتبين إستخدامه مخابئ سرية (داخل أجزاء ماكينات خراطة) لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندى "ماكينات خراطة متنوعة – معدات تصنيع البلاط والأسمنت ".

وتم إستخراج الأقراص من داخل "أجزاء ماكينات الخراطة" وتبين أنهم (3 ملايين قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").

وبإستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر "أحدهم القائم على الجلب" بمحافظتى (القليوبية - الشرقية).

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول " – متواجدان خارج البلاد) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول " .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة 4 مليارات جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.