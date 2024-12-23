أزهر مطروح: متابعات مكثفة مع انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية

أكد الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، أن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، انطلقت وسط متابعات مكثفة لقيادات الأزهر بمطروح.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، ‏إنه تفقد سير امتحانات النقل بعدد من معاهد إدارة الحمام التعليمية، والتي سادها الهدوء والانتظام، كما أطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم في الامتحان ومدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وآرائهم في الامتحان بشكل عام.

وأكد سالم على توفير سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين، مشددا على الإلتزام تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للعملية الامتحانية.

وفي سياق متصل، تابع عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، امتحانات النقل الإعدادي بمعهدي (فتيات - بنين) مطروح، التابعين لإدارة مطروح التعليمية، موجها رسالة اطمئنان للطلاب وبعض النصائح والإرشادات فيما يخص الامتحانات، مؤكدًا على شفافية أعمال التصحيح ليأخذ كل طالب حقه كاملًا.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولي (النحو والصرف)، ولم تسجل غرف المتابعة الإلكترونية أي سلبية بخصوص امتحانات اليوم الأول.

انطلاق امتحانات بمعاهد مطروح الأزهرية

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