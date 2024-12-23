إطلاق "محفظة جوجل" في مصر وتخطط لإضافة خدمات الدفع قريبًا

أعلنت شركة جوجل عن توفير تطبيق "محفظة جوجل" Google Wallet، الذي يتيح للمستخدمين الاحتفاظ ببطاقات الصعود إلى الطائرة، وتذاكر الفعاليات، وبطاقات الولاء، في مكان واحد لتسهيل الوصول إليها.

وفي تصريح خاص من متحدث باسم جوجل، أكد أن "محفظة Google التي تقبل البطاقات متوفرة الآن في مصر، مع إمكانية إضافة بطاقات متنوعة للوصول إليها بسهولة. نحن نعمل على توفير ميزات الدفع قريبًا".

خطط مستقبلية لتقديم خدمات الدفع:

كشفت جوجل أن المرحلة الحالية تركز على تمكين المستخدمين من إدارة بطاقاتهم الرقمية مثل بطاقات الهدايا والولاء، على أن يتم إضافة إمكانيات الدفع الإلكتروني بعد إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات المالية لترميز المدفوعات في مصر.

ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية جوجل لتوسيع نطاق خدمات Google Wallet في جميع أسواق Android حول العالم، مما يعزز تجربة المستخدمين ويواكب التطور السريع في مجال المدفوعات الرقمية.