صندوق "عطاء" يوقع اتفاقاً لتقديم أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية

وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" التابع لبنك ناصر الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع جامعة النيل الأهلية ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، لإطلاق أول دبلوم دراسات عليا متخصص في الإعاقة البصرية في مصر باللغة العربية. وتستهدف المناهج الدراسية المعدة بالتعاون مع جامعة وسترن مشيجان الأمريكية، تأهيل مقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وقد تم توقيع الاتفاق في فعالية أقيمت في جامعة النيل، حيث وقع كل من شريف سامي، رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء"، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، ودعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة.

وحضر الفعالية المهندس أيمن عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الصندوق، وأميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق "عطاء"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجال، وكذلك المهتمين بالدبلوم المزمع تقديمه.

وفي كلمته، أكد شريف سامي على التزام صندوق "عطاء" بدعم الأنشطة التعليمية التي تهدف إلى تحسين رعاية ذوي الإعاقة، خاصةً ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في دمجهم في المجتمع، ويزيد من فرصهم في التعليم والعمل. كما أشار إلى أهمية التعاون مع جامعة النيل ومؤسسة بصيرة لتقديم محتوى أكاديمي متميز يعتمد على مناهج دولية تم تكييفها لتناسب البيئة المصرية.

من جهتها، أكدت أميرة الرفاعي أن الدبلومات التي سيتم إطلاقها في فبراير المقبل، توفر فرصاً لتخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً مهنياً في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، سواء على المستوى التعليمي أو الاجتماعي. وأضافت أن اجتياز الدبلوم يتضمن تدريباً ميدانياً مكثفاً، مما يؤهل الحاصلين على الدبلومين للتقدم لاختبار أكاديمية الاعتماد الدولي في الولايات المتحدة للحصول على اعتماد دولي، وهي الجهة الوحيدة في العالم المتخصصة في منح شهادة تأهيل مهني معتمدة لأخصائي الإعاقة البصرية.

بعد التوقيع، تم تقديم شرح تفصيلي عن الدبلومات وآلية تسجيل الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لجامعة النيل أو البريد الإلكتروني nusce@nu.edu.eg. كما تم عرض فيلم تسجيلي يروي رحلة نشأة الفكرة وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.

جدير بالذكر أن صندوق "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري في مصر، ويركز على دعم ذوي الإعاقة. ويتميز هذا الصندوق باستدامة التمويل من خلال عوائد استثماراته، دون المساس بأصل الأموال. كما يتمتع الصندوق بنظام رقابة صارم، حيث يتم تنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية تحت إشراف شركة متخصصة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.