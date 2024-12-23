العليا لسباق زايد الخيري تعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة بمصر

أكد الفريق ركن/م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق ماراثون زايد الخيري أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لانطلاق النسخة التاسعة من السباق في جمهورية مصر العربية الشقيقة في 27 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الكعبي بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في السباق الخيري الذي ستوجه عائداته لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357" " في القاهرة، مشيرا إلى أن السباق الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، يفيض بخيره على الجميع ويستهدف دعم المرضى والمحتاجين في كل مكان يصل إليه.

وقال: "في 23 نوفمبر الماضي، خرج سباق أبوظبي الخيري الذي أقيم برعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في أبهى صورة، وتم تخصيص ريعه لدعم الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، واليوم نشرف بدعم واحدة من أكبر المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعلاج سرطان الأطفال، وبهذه المناسبة نشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لرعايته للنسخة التاسعة من السباق في العاصمة الإدارية الجديدة، كما نشكر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية وكل الشركاء والمؤسسات على جهودهم الملموسة لإنجاح السباق".

وأعلن الفريق الركن/ م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد، أن النسخة الأولى من سباق زايد الخيري التي أقيمت في القاهرة عام 2014 بلغت عائداتها 15.8 مليون دولار، وتم تخصيصها لصالح مستشفى 57357 لتسهم في إقامة هذا الصرح العملاق، ومن خلال تخصيص إيرادات النسخة الحالية لنفس المستشفى يأمل الجميع بأن تسهم في شراء الأجهزة الحديثة واستكمال التوسعات.

وأضاف: "فضلا عن الجوائز المالية التي تمت مضاعفتها لتبلغ 20 مليون جنيه مصري لأصحاب المراكز الأولى، فإني أؤكد أن رحلات العمرة وعددها 200 رحلة مزدوجة التي سيجرى السحب عليها في سباق مصر، سوف تكون متاحة لكل من سجل ودفع رسوم المشاركة في السباق، ونتوقع أن تشهد النسخة التاسعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة اقبالا كبيرا يفوق كل النسخ السابقة".

من ناحية أخرى، تتابع وزارة الشباب والرياضة المصرية آخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة، وقامت لجنة من الوزارة مع ممثلي الجهات المختلفة، بمعاينة ميدانية للوقوف على آخر تطورات الأوضاع ومتابعة خط سير السباق، وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الشريكة لضمان نجاح الحدث.

وحرصت اللجنة على متابعة خط سير السباق والتأكد من جاهزية كافة الترتيبات الفنية واللوجستية بما يضمن خروج الحدث في أفضل صورة.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري، عن تطبيق أنظمة توقيت حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الفائزين بدقة فائقة في النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري بمصر.

وكشفت اللجنة المنظمة، أن حفل تكريم الفائزين سيقام لأول مرة أمام البرج الأيقوني «أعلى مبنى معماري في أفريقيا»، وأن مسافات السباق مُوزعة بين 10 كيلومترات للمحترفين والهواة، و4 كيلومترات لأصحاب الهمم.

كما أعلنت اللجنة المنظمة العليا للسباق أنها ستقوم بزيارة لمستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة يوم 26 ديسمبر الجاري، للاطلاع على آخر المستجدات في الإنشاءات بهذا الصرح الكبير الذي ساهم السباق في دعمه من قبل بتخصيص عائدات إحدى النسخ له، كما أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد عصر نفس اليوم في مستشفى سرطان الأطفال " 57357" للإعلان عن آخر المستجدات في النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري. أما عن برنامج السباق نفسه في العاصمة الإدارية فقد تم اعتماده بحيث يصل المتسابقين في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل 27 ديسمبر، وتنطلق منافساته في الثامنة، وتختتم في العاشرة، ويقام حفل توزيع الجوائز في العاشرة والنصف.