محافظ الغربية يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أورام طنطا

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في جولة مفاجئة منتصف الليل، بزيارة تفقدية مفاجئة لمركز أورام طنطا، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل داخل المركز ،في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من إدارة المركز حول طبيعة الخدمات المقدمة، من تشخيص وعلاج كل ما يخص الأورام وأيضا الكشف المبكر والمبادرات الرئاسية للقضاء على أورام الثدي و100 مليون صحة والقضاء على الفيروسات الكبدية وغيرها والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية كما اطلع على إجراءات استقبال المرضى والتعامل مع الحالات الطارئة، مشدداً على أهمية تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة لضمان راحة المرضى وذويهم.

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة أعمال تطوير قسم أورام الأطفال بالمركز، الذي يُعد من الأقسام الحيوية لتقديم الرعاية المتخصصة للأطفال المصابين بالأورام. وتشمل أعمال التطوير تحديث البنية التحتية للقسم، تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير بيئة علاجية مناسبة للأطفال. وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأطفالنا المصابين بمرض السرطان .

وتحاور المحافظ مع عدد من المرضى وذويهم أثناء الزيارة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، وأكد لهم أن المحافظة تسعى بكل جدية لتحسين الخدمات الصحية وتذليل أي عقبات تواجه المرضى مؤكدا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أن محافظة الغربية لن تدخر جهداً في دعم المنشآت الطبية، خاصة المراكز المتخصصة مثل مركز أورام طنطا، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية التي تليق بمواطني المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لإدارة المركز وجميع العاملين من الفرق الطبية والإدارية على جهودهم المخلصة في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى. وأكد أهمية مواصلة العمل الجاد والتفاني لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستوى اللائق.

كما وجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف أعمال النظافة والتجميل في محيط مركز أورام طنطا، مؤكداً أن البيئة المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية لها تأثير مباشر على راحة المرضى وذويهم. وشدد على أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة تعكس الاهتمام بصحة المواطن وتعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة حي أول طنطا بتنفيذ حملة نظافة موسعة بمحيط المركز، شملت رفع المخلفات، تنظيف الشوارع المحيطة، وتجميل المنطقة. وأكد المحافظ أن الحملات ستستمر لضمان الحفاظ على المستوى المطلوب من النظافة، بما يليق بمكانة المركز وأهميته كأحد المرافق الصحية الحيوية بالمحافظة.