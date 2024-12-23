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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى فاروق تواصل طلب الدعاء من أجل التعافي من إصابتها

منى فاروق
منى فاروق
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نشرت الفنانة منى فاروق عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها مطالبة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل من مضاعفات حقن التخسيس.

وكتبت: "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، لا ملجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

منى فاروق تدخل في غيبوبة بسبب حقن التخسيس

تعرضت الفنانة منى فاروق في الفترة القليلة الماضية لوعكة صحية شديدة بسبب حقن التخسيس التي تسببت في إصابتها بشلل في المعدة، حيث أعلنت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “أرجو الدعاء للفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل، الدعاء يرد القدر”.

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