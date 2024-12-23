البنك الأهلي الكويتي مصر يواصل دعمه لمشروعات الصحة المجتمعية عبر إطلاق 24 قافلة طبية في 3 محافظات

انطلاقاً من إيمان البنك الأهلي الكويتي – مصر بضرورة المشاركة المجتمعية وأهدافها التنموية لدعم قطاع الصحة وتقديم الخدمات الطبية عالية الجودة في كافة محافظات مصر، قام البنك بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية بإطلاق القوافل الطبية في ثلاث محافظات (القليوبية، الشرقية، البحيرة) في الفترة بين 2021 إلى 2024.

يؤمن البنك بأن دعم المشروعات المعنية بصحة الأطفال هو استثمار في مستقبل مشرق للوطن، كما يعمل البنك والمؤسسة جاهدين لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال في مختلف المراحل العمرية، وتم تقديم خدمات الكشف والفحص الطبي في عدة تخصصات رئيسية إلى جانب محاضرات التوعية بالصحة العامة لزيادة الوعي لدى الأطفال وذويهم.

اختتم التعاون المُثمر أعمال السنة الثالثة على التوالي، ونجح في تجهيز القوافل الطبية في قرى الثلاث محافظات حيث تم إطلاق10 قوافل في محافظة القليوبية و4 قوافل في محافظة الشرقية و10 قوافل في محافظة البحيرة، بإجمالي 24 قافلة طبية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة على يد نخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين.

قدمت القوافل 26,057 كشف طبي للأطفال في تخصصات الأطفال والجلدية والعظام والأنف والأذن والرمد، إلى جانب توفير العلاج اللازم لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للأطفال. كما نجحت محاضرات التوعية في زيادة الوعي بمواضيع الصحة العامة لأكثر من 22,495 مستفيد من الأطفال وذويهم في المحافظات الثلاث.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر مسيرته نحو دعم كافة قطاعات المجتمع من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية المختلفة في شتى محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح، وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الخدمات والرعاية الطبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم وغير القادرين مادياً.