نائب مفوضية اللاجئين تزور محافظة دمياط

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم بمكتبه، الدكتورة هاجر موسى نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، وياسمين فخرى المنسق العام بالمفوضية بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وقد جاء اللقاء ايذانًا بإطلاق الورشة الختامية لبناء القدرات بدمياط، وأكد " محافظ دمياط " فى مستهل اللقاء أعتزازه بتلك الشراكة بين المحافظة والمفوضية والتى تأتى بدعم عدد من الجهات ، لدعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع.

وأشار إلي أن دمياط تأتى فى المراكز المتقدمة من حيث المحافظات الأكثر تواجدًا للاجئين بها ، ولفت " الدكتور أيمن الشهابى " إلي أن مصطلح لاجئ غريب على الثقافة المصرية ، حيث يتعامل المجتمع المصرى مع اللاجئين كوافدين وضيوف لهم الحق فى كافة الخدمات و الاندماج والعيش بحرية داخل المجتمع

وأشار " المحافظ " إلى أن دمياط حققت جهود كبيرة بهذا الملف بالتعاون مع المفوضية خلال إطلاق ورشة عمل لبناء قدرات العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية للعمل بشكل فعال بملف اللاجئين والعمل الإنسانى يونيو الماضى برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال توليها منصب محافظ دمياط فى ذلك الوقت، هذا إلى جانب ما تم تحقيقه من جهود بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و هيئة كاريتاس.

وأكد " محافظ دمياط " عزم المحافظة على توسيع دائرة التعاون مع المفوضية لدعم الملف و إطلاق نقاط أخرى لهذه الشراكة الناجحة .

و ناقش الدكتور أيمن الشهابى، خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون مع المفوضية لدعم ملف اللاجئين خلال الفترة المقبلة ، و تفعيل إجراءات الحصر الشامل بشأنهم لتعزيز جهود المفوضية والدولة المصرية والجهات الشريكة لتوفير الخدمات لهم .

ومن جانبها،، أكدت نائب رئيس المفوضية أن دمياط من المحافظات المصرية التى تتمتع بمقومات فريدة و تحظى بتاريخ طويل، مشيرة إلى ان دمياط من أكثر المحافظات الحاضنة للاجئين من الجنسيات المختلفة، وذلك فى إطار النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية لدعم اللاجئين، حيث أكدت أن مصر تمتلك دور رائد فى هذا الملف باعتبارها من أكتر الدول التى ساهمت فى إعداد مسودات لاتفاقيات وقوانين اللجوء، مؤكدة ترحيب المفوضية باستكمال التعاون مع المحافظة وتعميم التجربة الناجحة بدمياط بباقى المحافظات، وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الحصر الشامل والدقيق لاعداد اللاجئين لأهمية ذلك بعدد من المحاور و مما يمكن المجتمعات المضيفة ، من توفير الخدمات لهم .

وفى ختام اللقاء، تسلم المحافظ درع المفوضية من الدكتورة هاجر موسى تقديرًا لدعمه هذا التعاون.