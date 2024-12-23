رئيس جامعة أسيوط يعلن جاهزية المستشفى الجامعي لاستقبال حالات التدخل الجراحي للأجنة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي؛ جاهزية وحدة الرعاية المتقدمة للجنين، بمستشفى صحة المرأة الجامعي؛ لاستقبال الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي للأجنة Interventional Fetal Theropy، ومتابعتها حتى الولادة؛ للتأكد من صحة، وسلامة الجنين، وذلك ضمن الخدمات الفريدة، والدقيقة التي تقدمها الوحدة، من خلال المتابعة المستمرة؛ بواسطة فرق طبية متخصصة، وعالية الكفاءة، والدقة.

ويأتي ذلك تحت إشراف: الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي،والدكتور مصطفى حسين مدير وحدة الرعاية المتقدمة للجنين.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بالدور العلمي، والخدمي المتميز الذي تقدمه مستشفى صحة المرأة الجامعي؛ بوصفه من المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، وطب الجنين على مستوى صعيد مصر، والذي شهد خلال الآونة الأخيرة عدداً من الإضافات، والخدمات الطبية المتميزة في شتى التخصصات الدقيقة، وهو ما يعد تأكيدًا على حرص إدارة الجامعة، على رفع كفاءة المنظومة الطبية، والارتقاء بها، وتقديمها بكفاءة عالية؛ تلبي تطلعات المرضى المترددين عليها من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي: إن القطاع الطبي بجامعة أسيوط؛ شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة؛ سواء على مستوى الخدمات العلاجية المُقدمة، أو على مستوى أعمال الإنشاءات، والتطوير؛ ليمثل بذلك مركزاً طبياً متميزاً في صعيد مصر، والذي يقدم خدماته لملايين المرضى سنوياً في مختلف التخصصات الطبية، ويضم أفضل الكفاءات الطبية؛ وذلك بما يحقق إستراتيجية الدولة في المجال الصحي.

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن وحدة الرعاية المتقدمة للجنين تم افتتاحها خلال عام ٢٠١٣م، وتهتم الوحدة؛ بإجراء الفحوصات المتقدمة للأم خلال فترة الحمل؛ للتأكد من صحة، وسلامة الجنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الهادفة؛ للكشف المبكر عن العيوب الخلقية في الأجنة، أو في حالات الاشتباه في وقوع خلل ما في مراحل نمو الجنين، وعدم استكماله بصورة طبيعية، أو وجود تاريخ مرضى سابق في الأسرة، مؤكدًا أهمية تلك الخطوة، وأثرها البالغ في حماية الأجنة، واتخاذ القرارات المناسبة؛ بالمتابعة المكثفة خلال فترة الحمل، وترتيب التدخل الجراحي اللازم، فور ولادة الطفل.

ومن جهته، أشار الدكتور مصطفى حسين؛ إلى أهمية خدمة التدخل الجراحي للأجنة، التي تقدمها وحدة الرعاية المتقدمة للجنين، بمستشفى صحة المرأة الجامعي، والتي تُسهم في علاج الأكياس الجنينية داخل بطن الأم، وأكياس الرئة، والتي تؤثر بدورها على الوظائف الحيوية للأعضاء لدى الجنين خلال فترة الحمل، فضلاً عن تحليل دم الجنين من خلال استخلاص عينة من الحبل السرِّي؛ لتحديد بعض الأمراض الجينية، ومؤخراً؛ تمكنت الوحدة من إضافة خدمة نقل الدم للأجنة داخل الرحم، هذا بالإضافة إلى الخدمات التعليمية، والبحثية المتميزة التي تقدمها الوحدة؛ وفق المستجدات العلمية الحديثة ؛ في كافة مجالات طب الجنين، وتشخيصها، وعلاجها.