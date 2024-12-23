أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تتجاوز مستويات الـ51 جنيها

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في منتصف تعاملات اليوم إلى مستوى قياسي جديد إذ تجاوز 51 جنيهاً للدولار في عدد من البنوك المصرية.

وبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي 50.86 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

وتعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير أسعار صرف الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين 23 ديسمبر 2024:

بنك فيصل الإسلامي - مصر:

سعر الشراء: 51.03 جنيه

سعر البيع: 51.13 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 51.03 جنيه

سعر البيع: 51.12 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

سعر الشراء: 51.02 جنيه

سعر البيع: 51.12 جنيه

بنك اتش اس بي سي - مصر:

سعر الشراء: 51.02 جنيه

سعر البيع: 51.12 جنيه

البنك الأهلي المتحد - مصر:

سعر الشراء: 51.02 جنيه

سعر البيع: 51.12 جنيه

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 51.01 جنيه

سعر البيع: 51.11 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 51.01 جنيه

سعر البيع: 51.11 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 51.00 جنيه

سعر البيع: 51.10 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 51.00 جنيه

سعر البيع: 51.10 جنيه

بنك البركة - مصر: