مسجلًا 3775 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدعومًا بصعوده عالميًا

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع مع بداية تداولات اليوم، بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات السوق العالمي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى قياسي اليوم في البنوك ليساعد هذا على ارتفاع سعر الذهب المحلي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3775 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3770 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

وجاء الارتفاع في سعر الذهب المحلي اليوم، بدعم من استمرار ارتفاع الذهب العالمي للجلسة الثالثة على التوالي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليتداول حاليا عند متوسط 51.04 جنيه لكل دولار.

والذهب المحلي يتم تسعيره بسعر الدولار في البنوك الرسمية وهو ما دفع السعر إلى الارتفاع اليوم بعد أن وصل سعر الصرف إلى مستوى قياسي جديد، ولكن الجدي بالذكر أن الأسواق تتقبل عملية الارتفاع التدريجي في سعر الصرف بهدوء وبدون تحركات عنيفة في الأسواق وهو ما يظهر على أسعار الذهب.

ويأتي هذا بسبب تحرك سعر الصرف حتى الآن ضمن المستويات التي أشار إليها رئيس الوزراء من قبل عندما توقع أن يرتفع أو ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في حدود 5% بسبب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي عالميًا؛ حيث يتداول حاليًا عند أعلى مستوياته منذ عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.