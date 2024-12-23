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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الأردني: أتفقت مع الشرع على دعم العملية الانتقالية في سوريا

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن إسرائيل تخلق صراعًا في المنطقة بتوغلها في الأراضي السورية، ونأمل تشكيل حكومة سورية تضم الجميع.

وأضاف "الصفدي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نأمل تشكيل حكومة سورية تضم الجميع"، موضحًا أن هناك دعم للعملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد، والجميع منفتح على مساعدة الشعب السوري لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة من الأمن والاستقرار.

وأكد: "اتفقت مع أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن، وعلى دعم الشعب السوري وبناء المؤسسات".

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