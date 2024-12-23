بالصور.. دورة تدريبية لتنمية مهارات قائدي المركبات السياحية بالصعيد

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، نائباً عن المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات الدورة النظرية لقائدي المركبات السياحية رقم “١٥” بمدينة الأقصر، والتي أقيمت بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بالكرنك، لـ"٤٠٠" سائق سياحة بمعرفة عدد ٧ مدربين متخصصين تحت رعاية محافظ الأقصر.

محمد عثمان

وتقام الدورة التدريبية، تحت إشراف اتحاد الغرف السياحية بمحافظة الاقصر، بالاشتراك مع غرفتي شركات السياحة بالبحر الأحمر وأسوان، وتستهدف تدريب سائقي المركبات السياحية بجنوب الصعيد، على كيفية التعامل مع السائحين، وهي الدورة الخامسة عشر على التوالي.

رئيس الأقصر: الدورات التدريبية تساهم في تنمية مهارات وقدرات قائدي المركبات السياحية

وأوضح الشرابى، أن تلك الدورات التدريبية تساهم بنتائج إيجابية تخدم قطاع السياحة، وتساهم في تنمية مهارات وقدرات قائدي المركبات السياحية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السائحين، مشيراً إلى أن أي إساءة للسائح تعود بالضرر علي المنظومة السياحية بأكملها.

وحضر التدريب، كلا من ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ومحمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، وأبو المجد علي أبو المجد نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة في البحر الأحمر، وعدد كبير من الخبراء في مجال السياحة والسلامة المهنية والمرور والطرق وذلك لأهمية دور سائقي المركبات السياحية في تنشيط السياحة علي مستوى الجمهورية.

دورة تدريب السائقين (1)

دورة تدريب السائقين (2)

دورة تدريب السائقين (3)

دورة تدريب السائقين (4)

دورة تدريب السائقين (5)

دورة تدريب السائقين (6)

دورة تدريب السائقين (7)

دورة تدريب السائقين (8)

دورة تدريب السائقين (9)