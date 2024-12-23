بالفيديو| مجدي بدران: انخفاض معدلات الأمراض القاتلة في مصر.. واستئصال المزمنة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن جهود الدولة المصرية في النهوض بالمنظومة الصحية تتمثل في المبادرات الرئاسية غير المسبوقة لدعم صحة المواطن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع المستجدات الحديثة للوقاية حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "بدران" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مصر تشهد انخفاض في معدلات الأمراض القاتلة فضلاً عن استئصال بعض الأمراض المزمنة التي كانت تعصف بالمصريين، موضحًا أن فيروس سي كان يعصف بالكبد المصري، لكن جرى تحرير الكبد من الفيروس، ما أدى إلى حصول مصر على الشهادة الذهبية لخلوها من فيروس سي.

وتابع، أن هناك أمراض أخرى اختفت من مصر مثل الحصبة الألمانية وشلل الأطفال والملاريا، كما نجحت مصر من النجاه من جائحة كورونا، خاصة أن معدلات الشفاء والوفيات في مصر كانت منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية».

وأردف، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: "لاحظنا اهتمام الدولة المصرية بصحة الفئات المتعددة سواء النساء أو الأطفال أو كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن جهود مصر في البحث عن الأمراض قبل حدوثها، كما أن هناك اهتمام بالتغذية الجيدة والتوعية الصحية والثقافية".