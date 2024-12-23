الجامعة اليابانية تنظم مؤتمر اليابان وإفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجياالمؤ تمر الثاني عشر "اليابان وإفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"، تحت رعاية الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع جامعة كيوشو في اليابان وجامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب الجديدة.

صرح الدكتور عمرو عدلي، أن المؤتمر ركز على أحدث الاتجاهات البحثية في مجالات الإلكترونيات والاتصالات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى مشاركة نخبة من العلماء الدوليين من جامعات كندا وماليزيا وفيتنام وكينيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الجامعات اليابانية والمصرية.

وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "شبكات الجيل السادس للاتصالات" وعرض مجموعة من مشاريع التخرج لعدد من طلاب كليات الهندسة من مختلف الجامعات المصرية.

أوضح الدكتور محمد شرف، عميد كلية الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات ورئيس المؤتمر، أنه تم تقديم 100 بحث علمي من دول مختلفة للمشاركة في المؤتمر، وتم اختيار 62 بحثًا لعرضها خلال الفعاليات.