أحكام بالإعدام والمؤبد لـ أب وابنيه بتهمة قتل شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لأب ونجله، وبالإعدام لنجله الثاني، بعد ورد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، والبراءة لشقيقه الثالث، وذلك لاتهامهم بقتل شخص بعدة طعنات بجسده بأسلحة بيضاء سكاكين، لوجود خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "ماجد س ب س" 24 سنة - عامل، و " ماركو س ب س" 19 سنة - عامل، و "امجد س ب س" 22 سنة - عامل، و "سمير ب س " 49 سنة - عامل، في القضية رقم 1117 لسنة 2024 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 61 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليويية، قتلوا المجني عليه صبحي سيد صبحي، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلف سابق بينهما

واوضح أمر الإحالة أنهم اعدوا لذلك العرض أسلحة بيضاء، وأيقنوا تواجده حتى باغته المتهمين الأول والثاني ضرياً وطعناً بأنحاء جسده حال تواجد المتهمين الثالث والرابع علي مسرح الواقعة، قاصدين من ذلك قتلا، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأنهم أحرزوا أسلحة بيضاء "سكاكين " بغير مسوغ قانوني أو او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.