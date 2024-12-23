بالصور.. تحرير 109 محاضر إشغالات خلال 24 ساعة بالأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

حملة المرافق بالأقصر

تحرير ١٠٩ محضر متنوع خلال حملة مكبرة بالأقصر

واسهتدفت الحملة، شوارع (التليفزيون - المدينة – الطيب - عبدالحميد العمده – المنشية - المحطة - ميدان أبوالحجاج – الكورنيش)، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٧ محضر إشغال طريق، ٦ بائع متجول، ١١ نظافة عامة، ٢٨ مضبوطات متنوعه، ٤٧ إزالات إدارية، بإجمالي 109 محضر متنوع خلال 24 ساعة، وذلك بالإضافة إلى إزالة العديد من التشوهات البصرية.

شارك في الحملة، كلاً من حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وضباط شرطة المرافق الرائد محمد الراوي، الرائد سيد سلامة، الرائد اسلام عبدالنعيم، رائد يوسف العبد، النقيب عبدالرحمن النخيلي" والقوة المرافقة.

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