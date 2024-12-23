الإعدام لسائق وعاطل لقتلهما شخصا بسلاح ناري بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لسائق وعاطل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، وذلك لاتهامهم بإستدراج شخص وقتله بسلاح ناري، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إسلام أ ق أ" 32 سنة - سائق،و "عبد الرحمن أ س م" - 26 سنة، في القضية رقم 8613 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3267 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2023/6/10 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه "أحمد محمود السيد عبد الله" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض السلاح النارى والذخائر - محل الاتهامين التاليين - فإستدرجه المتهم الثانى محل الواقعة وما أن ظفرا به حتى أشهر في مواجهته المتهم الأول السلاح النارى وأطلق صوبه الأعيرة النارية التي استقرت بأنحاء متفرقة بجسده فخلفت لديه الإصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلي أنه حازا وأحرزا سلاح نارى مششخن (طبنجة) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتمام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.



وأكد شاهد إثبات الواقعة "مصطفی سید عبده فوزى" - 27 سنة - سائق - مقيم ش محمد فكرى - النورة - الخصوص - القليوبية، بأنه في يوم 10 / 6 / 2023 وحال سيره بالطريق العام أبصر المجنى عليه ملقى على الأرض مصاباً بطلق نارى وغارقاً في دمائه وبسؤاله عن محدث إصابته قرر له بأن المتهم / إسلام أسامة قطب أحمد قد أطلق صوبه عياراً نارياً فحاول إسعافه ونقله إلى المستشفى لتدارك حالته بالعلاج إلا أنه فوجئ بوفاة المجنى عليه قبيل وصوله للمستشفى على النحو المبين بالتحقيقات.