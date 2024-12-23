"تضامن الأقصر" تنظم ندوات توعوية للأطفال والسيدات حول الأخلاق وظاهرة الطلاق.. صور

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أن إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، نظمت ندوة توعوية للأطفال عن التحلي بالأخلاق الحميدة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ندوات التضامن

حاضر خلال الندوة، منال حليم واصف مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، حيث تناولت الندوة التحلي بالسلوك القويم والمبادئ الأخلاقية الحميدة وكيفية التعامل مع الأصدقاء دون تنمر أو تكبر ونشر المحبة ومساعدة الآخرين، وذلك من خلال مسرح العرائس والأغاني التي تهدف إلى التعليم، كما تم بعد انتهاء اليوم توزيع الهدايا على الأبناء الذين غمرتهم الفرحة باللقاء والهدايا.

تضامن الأقصر تنظم ندوة للسيدات حول تجنب ظاهرة الطلاق

وأضاف بغدادي، أن إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية قامت أيضًا بعمل ندوة خاصة للسيدات بمقر جمعية نور الإسلام عن الوعي الأسري ومناقشة كيفية الحفاظ على سلامة الأسرة من التفكك وتجنب ظاهرة الطلاق، كما تطرقت الندوة إلى مناقشة التفاهم بين الزوجين من خلال التعبير عن مشاعر الغضب بطريقة صحية وتجنب الاحتفاظ بها حتي لا تؤدي الي النتائج السلبية.

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