افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مدرسة الشهيد عقيد شرطة أحمد جاد الجميل للتعليم الأساسي بمنطقة القصر؛ في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى ضمن افتتاح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدن ومراكز المحافظة لخدمة أهالى مطروح.

جاء ذلك بحضور النائبة سحر عيد، والنائب حسن أبو قديرة، والنائب جمال الشورى أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، والمهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء تعليم مطروح، وعدد من قيادات التعليم بمطروح .



حيث تم توسعة المدرسة بعدد ١٥ فصلا بتكلفة بلغت ٩،٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٦ فصول سابقة مما يعمل على تقليل الكثافة بالفصول من ٥٦ طالبًا إلى ٢٢ طالبًا في الفصل، ويأتي ذلك ضمن افتتاح ١٢ مدرسة خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى بإجمالي عدد فصول ٢٠٢ فصل بإجمالي تكلفة ١٣٧ مليون جنيه؛ لتقليل الكثافات بالفصول وتقديم منتج تعليمى متميز لأبناء المحافظة.

وخلال الافتتاح عرض فريق كورال مدارس مطروح عدد من الأغاني الوطنية والحماسية.

ورحب النائب حسن أبو قديرة بزيارة المحافظ وافتتاح مدرسة أحمد جاد الجميل، ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة بمنطقة القصر للتيسير علي أهالى المنطقة خاصة مع دخولها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي منطقة القصر بافتتاح المدرسة، موجها لمديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية بالدراسة التربوية لإقامة مدرسة تعليم ثانوى لطلاب المنطقة، وكذلك التنسيق بين الأبنية التعليمية وقطاع كهرباء مطروح لتوصيل كابل كهرباء للمدرسة لتأمين استقرار التيار الكهربائي بها.

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الشهيد أحمد جاد جميل

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