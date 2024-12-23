بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة اللوجستية بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة نبروه لمتابعة الحالة العامة فيها ،وتفقد أعمال تنفيذ كوبري نبروه، وكلف مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رئاسة المدينة والشركة المنفذة لتحديد محاور واتجاهات مرورية للكوبري تمنع الاختناقات المرورية وتسهل حركة السيارات تيسيرا على المواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال إنشاء السجل المدني والتأكيد على سرعة الانتهاء من التنفيذ لتوفير الخدمة لأهالي نبروه،وكلف الأستاذ ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه بإنشاء مدخل خاص للسجل المقام بالدور الأول العلوي بنادي نبروه الرياضي على مساحة 300 متر تقريبا ، تيسيرا على المترددين وتيسير حركة العمل بالسجل.

كما كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة نبروه بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم وشركة الكهرباء للانتهاء من توصيل التيار لمدرسة قرية العاصية الجديدة تمهيدا لافتتاحها قريبا،وتفقد شوارع مدينة نبروه للاطمئنان على مستوى النظافة والاشغالات وأكد على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مستوى لائق من النظافة.

كما تفقد محافظ الدقهلية المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصه للاطمئنان على سير العمل فيها ومعدل تنفيذ الأعمال والانتهاء منها لخدمة أبناء المحافظة ،مؤكدا دعمه الكامل وتذليل العقبات التي تعترض سرعة وانتهاء التنفيذ في المنطقة.

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