بعد "خناقة" مباراة الجونة.. الزمالك ينشر صورة لمدرب الفريق وفدوى عصام

نشرت الصفحة الرسمية لفريق الكرة النسائية لنادي الزمالك صورة للكابتن عادل حسين المدير الفني للفريق، واللاعبة فدوى عصام لاعبة الفريق.

وعلقت صفحة النادي على الصورة بتعليق "لكماتنا نحو القمة أصابت البعض بالجنون".

أزمة “فدوى حسين"

يأتي ذلك في إطار الأزمة التي حدثت مؤخرا خلال المباراة الأخيرة لفريق الزمالك للسيدات ، حيث أثير حول قيام اللاعبة بافتعال أزمة مع المدرب عادل حسين.

فيما كشف عادل حسين المدير الفني لفريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، عن حقيقة وجود أزمة واشتباك خلال مباراة اليوم أمام نادي الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني للزمالك، إن الأزمة ترجع لمدة طويلة بين احد لاعبات الفريق والمدير الفني لنادي الجونة الكابتن طارق همام، لافتا إلى أن الجهاز الفني قام بعمل عدة جلسات مع اللاعبة للسيطرة على انفعالاتها قبل المباراة، وراعى عدم استبعاد اللاعبة بهدف التأكيد على اهمية وجودها في الفريق كلاعبة.

واشار إلى ان الكابتن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادي عقد جلسة مع اللاعبة لتأهيلها للمباراة والتأكيد على عدم افتعالاها لأي أزمات خلال المباراة على خلفية ازمتها مع مدرب الجونة .

واكد عادل حسين ، ان اللاعبة قامت بإحراز احد أهداف المباراة ، وعند محاولاتها للاحتفال بشكل خاص، سيطر كابتن الفريق عليها منعا لافتعالها أزمة إلا وبسبب احتفالها تم حصولها على إنذار، وقمت بإخراجها من المباراة منعا لاثارة اي مشكلة وعلى اثر ذلك انفعلت اللاعبة هي وأسرتها المتواجدة داخل الملعب .

ونفى وجود اي مشكلة او حدوث أى أزمه له مع اللاعبة، مؤكدا ان الفوز أمام فريق الجونة كان هو الهدف الرئيسي مثل اي مباراة لحصد نقاط جديدة .

كانت قد تعرضت لاعبة كرة قدم نسائية فدوى عصام أثناء وجودها كلاعبة بفريق الطيران لواقعة اعتداء بالضرب من قبل مدرب فريق منافس “تايجر” الذي اصبح الان مدرب لفريق الجونة خلال مباراة ودية بين الأخير ونادي الطيران.