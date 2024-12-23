"أزهر شمال سيناء" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

شهد الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، الاحتفال الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء " مكتب قادرون باختلاف" الإحتفال باليوم العالمي لـ " للاعاقة، وذلك بالمدينة الشبابية بالعريش.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور أ.ح خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وايهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، وبعض من القيادة التنفيذية بالمحافظة، بمشاركة ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الدولة لديها استراتيجية للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، واطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوى الهمم كان محفزاً لتلك الشريحة ، وتحقق في هذا العام العديد من البرامج والقوانين التي تستهدف الارتقاء بتلك الشريحة، ونؤكد أن هذا العام كان شارة البدء لاستدامة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لتلك الشريحة، فذوي القدرات والهمم أثبتوا أنهم علامات بارزة في كل المجالات ونسعى دوماً لاستثمار طاقاتهم".

ويُعد يوم " قادرون باختلاف " هو أحد الأيام المهمة التي تسلط الضوء على هذه الفئة الرئيسية من المجتمع، لدعمهم وإحترام حقوقهم، وتسليط الضوء علي النماذج الفريدة، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية، حيث الحكومة المصرية لا تألوا جهداً لدعم ذوي القدرات والهمم.

تضمنت الحفل تلاوة القرآن الكريم، كلمة لمكتب قادرون باختلاف ، كلمة رئيس نادي قادرون باختلاف، كلمة مدير عام المديرية ، فقرة شعر ، فقرة استعراضية ، فقرة بطل الحكاية وعرض داتا شو ، فقرة مسرحية ، وكلمة المحافظ، وفي ختام الحفل تكريم فريق الصم الحاصل علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في دوري مراكز الشباب.