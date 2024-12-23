ضمن "بداية".. جامعة المنيا تنظم قافلة شاملة بقرية الإدارة بملوي

تواصل جامعة المنيا تنظيم القوافل الشاملة بالقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان".

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا على حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الرعاية الطبية وتنظيم الندوات التوعوية بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الشامله تم تنظيمها بقرية الادارة بمركز ملوي وقامت بتوقيع الكشف الطبي على 620 مواطن في 12 تخصص هي " الاطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد - القلب - الجراحة" بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.

وأشار إلى أنه تم توزيع الأدوية بالمجان بالكامل من خلال فريق كلية الصيدلة كما تم خلال القافله تنظيم العديد من الفاعليات عن خطورة الادمان والتعاطي وطرق التعافي وايضا كيفية التعامل مع حالات الادمان داخل المنزل وساهم طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم المواطنين أثناء توافدهم على العيادات مما كان بالغ الاثر في انتظام عمل القافلة.

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