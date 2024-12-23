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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد إدارات الديوان العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد إدارات الديوان العام للمحافظة
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تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، عدد من إدارات ديوان عام المحافظة ، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وخلال جولته بالديوان العام تفقد المحافظ الجمعية الاستهلاكية للعاملين في الديوان العام ، موجهاً بتوفير كافة المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وخلال الجولة حرص المحافظ علي مصافحة الموظفين ، والاستماع إلى المطالب والشكاوي.

وأكد المحافظ ، حسن سير وانتظام العمل في مختلف إدارات الديوان العام ، موجهاً بتحقيق مطالب المواطنين.

وقدم المحافظ التهنئة إلي الموظفين بمناسبة العام الميلادي الجديد ، متمنياً لهم عاما سعيداً

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في ديوان عام المحافظة ، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

واطمئن المحافظ علي انتظام العمل في المركز ، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على آليات العمل والتعامل مع طلبات المواطنين.

و التقي المحافظ مع عدد من المواطنين المترددين على المركز واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، موجها بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الجمعية الاستهلاكية العام الميلادي الجديد محافظ شمال سيناء