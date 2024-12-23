محافظ شمال سيناء يتفقد إدارات الديوان العام

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، عدد من إدارات ديوان عام المحافظة ، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وخلال جولته بالديوان العام تفقد المحافظ الجمعية الاستهلاكية للعاملين في الديوان العام ، موجهاً بتوفير كافة المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وخلال الجولة حرص المحافظ علي مصافحة الموظفين ، والاستماع إلى المطالب والشكاوي.

وأكد المحافظ ، حسن سير وانتظام العمل في مختلف إدارات الديوان العام ، موجهاً بتحقيق مطالب المواطنين.

وقدم المحافظ التهنئة إلي الموظفين بمناسبة العام الميلادي الجديد ، متمنياً لهم عاما سعيداً

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في ديوان عام المحافظة ، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

واطمئن المحافظ علي انتظام العمل في المركز ، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على آليات العمل والتعامل مع طلبات المواطنين.

و التقي المحافظ مع عدد من المواطنين المترددين على المركز واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، موجها بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين.