البنك الزراعي يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين

شارك البنك الزراعي المصري كراعٍ رسمي في مؤتمر "طريقك أخضر" الذي نظمته مجلة الشباب لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي.

أقيم المؤتمر تحت رعاية وحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. وركز المؤتمر على استعراض سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إطلاق مبادراتهم الزراعية للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية وخلق فرص عمل جديدة.

جلسة حوارية "اسأل الوزير"

شهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "اسأل الوزير"، تضمنت لقاء مفتوحاً بين وزير الزراعة والشباب من طلاب وخريجي كليات الزراعة، بهدف الإجابة على تساؤلاتهم والاستماع لمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم عند بدء مشروعاتهم.

كلمة البنك الزراعي المصري

في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد سامي عبد الصادق التزام البنك بالمضي قدماً لتحقيق رؤية الدولة في أن يكون البنك الزراعي المصري محوراً رئيسياً لتنمية القطاع الزراعي. وأشار إلى أن البنك يواصل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم تسهيلات تمويلية متنوعة وحوافز تشجيعية لرواد الأعمال.

إنجازات البنك

واستعرض عبد الصادق جهود البنك خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم أعماله بنسبة 400% نتيجة لعمليات التطوير التي حسّنت جودة خدماته وزادت من قدرته على تلبية احتياجات العملاء.

وأوضح أن أكثر من 64% من محفظة البنك الائتمانية موجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى دور البنك في توظيف نحو 5000 شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية ضخ دماء جديدة في قوة البنك البشرية لدعم التنمية.

دعم المشروعات الزراعية

أكد عبد الصادق أن البنك يركز بشكل أساسي على تمويل القطاع الزراعي والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به، حيث يمثل هذا القطاع نحو 80% من محفظة الائتمان. وذكر أن تمويل المحاصيل الزراعية خلال العام الجاري بلغ حوالي 25.6 مليار جنيه، استفاد منه حوالي 252 ألف مزارع، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

رسالة للشباب

وفي ختام كلمته، دعا عبد الصادق الشباب إلى الإيمان بأحلامهم والثقة في قدراتهم على تنفيذ مشروعاتهم، مؤكداً حرص البنك على تقديم الدعم والتمويل لأصحاب الأفكار المبتكرة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.