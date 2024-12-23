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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية بمنطقة الزاوية الحمراء، واسندت النيابة العامة للمتهم م.ا.م سائق  حيازة 30 شريطًا من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم  وبتفتيشه عثر على كمية من أقراص مخدر الترمادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمقص في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

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