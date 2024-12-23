لم تطلب الطلاق.. «الكرملين» يكشف حقيقة رغبة زوجة «الأسد» مغادرة روسيا

أوردت تقارير إعلامية، أمس الأحد، بأن قرينة الرئيس السوري السابق، أسماء الأسد، تقدمت بطلب الطلاق من زوجها، وطلبت من محكمة روسية إذنًا خاصًا لمغادرة البلاد.

وبحسب ما ورد في التقارير، فإن طلب زوجة بشار الأسد، قيد النظر من قبل السلطات الروسية.

بدورها، ردت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الاثنين، على تلك التقارير المتداولة بشأن طلب زوجة بشار الأسد. ونفى المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، هذه المزاعم في -تصريحات للصحفيين- قائلًا: "كلا، هذا لا يتوافق مع الواقع".

وكان التلفزيون الرسمي السوري، أعلن في يوم 8 ديسمبر الجاري، سقوط نظام بشار الأسد، عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 11 يومًا.

وبث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حث فيه الشعب السوري، على ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة، وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة حتى يتم تسليمها رسميًا.

فيما تم إعلان تعيين حكومة انتقالية في سوريا لمدة 3 أشهر برئاسة محمد البشير، حتى مارس 2025م، بعد سقوط نظام بشار الأسد.



