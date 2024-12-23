علي ماهر يطالب الفريق باستغلال فرص الفوز أمام الأهلي في الدوري

عقد الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، محاضرة فنية وذلك للتحدث عن الجوانب الفنية المتعلقة وخطة الإعداد للمباراة بجانب تحفيزهم على بذل قصارى جهدهم خلال فترة التحضير لرغبته في الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة المقبلة أمام فريق النادي الأهلي.

وتطرق علي ماهر، إلى التأكيد على استغلال جميع الفرص خلال المباراة وذلك للحفاظ على شباك المصري نظيفة ومحاولة خطف ثلاث نقاط جديدة لمواصلة الحفاظ على وجودهم على الصدارة في ترتيب الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة علي ماهر لخوض مباراة الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز الجاري.

المصري يلاقي الأهلي

ويلاقي المصري البورسعيدي نظيره الأهلي، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، في تمام الثامنة مساءً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان قد سيطر التعادل السلبي على مباراة المصري خلال اخر مباراة خاضها أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.