انعقاد مجلس الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي

انعقد مجلس الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة ، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا ، وعلي موسى مدير عام الادارة العامة للدراسات العليا ، و احمد عبده مدير امانة مجلس الدراسات العليا

واستهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه التهنئة للدكتور محمد وائل عبد العظيم لتوليه نيابة مشيدا بمسيرته المهنية المتميزة خلال مختلف المواقع الوظيفية التي شغلها بالجامعة ووجه الشكر لوكلاء الكليات و لإدارة الدراسات العليا المركزية على تعاونها المثمر

واعرب الدكتور محمد وائل عبد العظيم عن شكره لرئيس الجامعة ودوره الداعم لمختلف قطاعات الجامعة واشاد بدوره الملموس في مختلف المشروعات التطويرية بالجامعة

وقدم علي موسى مدير عام الدراسات العليا الشكر للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على دعمه للباحثين من مختلف كليات الجامعة وتطوير قطاع الدراسات العليا و آليات العمل به وقدم لرئيس الجامعة درع التكريم من الادارة العامة للدراسات العليا