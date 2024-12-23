الأمن يضبط 448 قطعة أثرية متنوعة في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - السياحة والآثار) قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية ) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بالإسكندرية .. وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة على النحو التالى (53 تمثال عليه نقوشات متنوعة – 3 رأس تمثال – 12 حربة برؤوس آدمية - 14 كأس من البرونز – 41 بلطة عليها نقوش أثرية – 20 قطعة من البرونز - 305 مصكوكات عليها نقوش أثرية) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها ، وتحصلهما عليها من خلال الغطس وإستخراجها من قاع البحر بخليج أبو قير بالإسكندرية .. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية ضمن الآثار الغارقة وتعود للعصرين اليونانى والرومانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.