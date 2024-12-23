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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في الجيزة

المتهمون
المتهمون
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رصدت الأجهزة الأمنية، نشاط بؤرة إجرامية، تضم 5 عناصر شديدة الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط في الجيزة، مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فيما أسفر التعامل عن مقتل ثلاثة منهم وضبط إثنين آخرين.

وعُثر بحوزتهم على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة  وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين" – عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول")  بالإضافة إلى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 8,250 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عناصر اجرامية شديدة الخطورة بالجيزة وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزى