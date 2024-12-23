اليوم.. ضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا بسوهاج لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالادوار العليا بساحل طهطا بمركز طهطا بسوهاج وذلك اليوم الإثنين، من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة العاشرة مساء غد يوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة بأعمال الصيانة الدورية لمروق محطة مياه شطورة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول “HCWW 125” أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز.