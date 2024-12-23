السجن 6 أشهر لعاطلين في حيازة الحشيش المخدر بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن 6 أشهر في الإتجار بالحشيش المخدر بمنطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهم معلومات جنائية.

وبتفتيشهم عثر علي 500حرام من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.